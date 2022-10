Oggi in cdm il piano "anti-rave"

Iniziate nell'area del rave party di Modena le operazioni di sgombero del mega raduno illegale dove da due giorni si tiene la festa di Halloween che ha visto la partecipazione di più di tremila persone. Proprio oggi in Consiglio dei ministri approdano una serie di nuove misure normative, per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione ed intervento, rispetto a casi come quello del rave conclusosi nel Modenese.