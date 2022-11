L'ironia via tweet di Don Dino Pirri

Dopo la rivolta dell'opposizione contro il governo per la stretta sui rave, arriva l’ironia del sacerdote. Don Dino Pirri, sacerdote che diffonde il Vangelo sui social, punzecchia via tweet: “Si configura il reato di #raveparty anche per le processioni e le messe all’aperto?”.