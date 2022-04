Ravenna, oltre 20 kg di cocaina nel furgone: due arresti

La Guardia di Finanza di Ravenna ha intercettato un furgone con un carico di droga nascosto sotto il pianale di carico. Sequestrati grazie al fiuto dei cani 22 kg di cocaina suddivisi in 20 panetti. Rinvenuta nella cabina di guida anche mazzetta di banconote per oltre 9.000 euro di cui le due persone presenti a bordo, entrambi di nazionalità rumena, non sapevano fornire alcuna indicazione circa la provenienza. Sequestrati quindi tutti i telefoni cellulari, le carte di credito e 10.760 euro in contanti rinvenuti in possesso dei due occupanti il mezzo, su disposizione del magistrato di turno, questi venivano arrestati e portati in carcere.