Razer e Retrosuperfuture insieme per occhiali in edizione limitata

Razer e Retrosuperfuture (Rsf) uniscono le forze e lanciano un modello di occhiali da sole in edizione limitata. La collaborazione è curata da D-cave, la piattaforma lifestyle della comunità di gamer co-fondata da Stefano Rosso. 'Razersuperfuture', il modello di occhiali, è stato progettato per fondere l’artigianalità italiana di Retrosuperfuture con l’estetica del design di Razer. La silhouette a mascherina si ispira ai capi di abbigliamento sportivo con vibrazioni streetwear urbane.

Il modello è caratterizzato da cerchi e aste in acetato, sui quali è stata montata un’ampia lente per garantire copertura e protezione durante l’uso. È stata inoltre applicata una lente fotocromatica high-tech per un utilizzo sia all’interno sia all’esterno, nonché una protezione dalla luce blu per assicurare il massimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate.

"Il gioco e la moda sono sempre stati la nostra passione - afferma Stefano Rosso, co-fondatore e ceo di D-Cave - e siamo entusiasti di curare questa partnership tra due marchi d'eccellenza come Razer e Rsf. Crediamo che il gaming e il web 3.0 cambieranno il mondo per le generazioni future e il nostro ruolo è quello di essere presenti per facilitare e valorizzare i migliori progetti di lifestyle per questo nuovo gruppo di cultura digitale".

Aggiunge Addie Tan, associate sirector of business development di Razer: "Siamo entusiasti di lavorare con Retrosuperfuture sui nostri primi occhiali per vestire i gamers durante le loro sessioni di gioco le loro attività quotidiane". Gli occhiali saranno disponibili a partire dal 5 maggio prossimo su Razer.com e in selezionati store Retrosuperfuture.