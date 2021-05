Razzismo sui social contro giocatore Tottenham, 8 arresti

La lotta contro il razzismo sui social media ha portato all'arresto di otto uomini in Inghilterra dopo che un giocatore del Tottenham Hotspur, il sudcoreano Heung-min Son, ha denunciato di essere stato preso di mira con insulti discriminatori su Twitter. Altri quattro uomini sono stati ascoltati dalla polizia.

“L'indagine è stata avviata dopo la partita Manchester United-Tottenham di domenica 11 aprile. Durante la partita, un giocatore del Tottenham è stato preso di mira con una serie di commenti altamente offensivi e razzisti su Twitter", ha spiegato in una dichiarazione la polizia metropolitana. L'abuso è stato rilevato per la prima volta tramite lo strumento di segnalazione online del Manchester United e poi segnalato alla polizia di Manchester. Gli arresti e le audizioni della polizia hanno avuto luogo in diversi luoghi in tutta l'Inghilterra.

“Questa azione rende abbondantemente chiaro che la polizia non sosterrà il crimine razzista, anche se commesso online. I post, tutti su Twitter, erano volgari ed erano assolutamente inaccettabili. Non esiste un rifugio sicuro per questo tipo di comportamento abusivo e ci impegniamo a intraprendere azioni decisive per sradicarlo", ha detto Matt Simpson uno degli investigatori.

La polizia metropolitana ha anche spiegato che potrebbero esserci altri arresti. "Quest'ultima azione è la prima come parte di questa indagine, gli agenti continuano a identificare ulteriori possibili reati legati a questa partita", si legge nel comunicato.