Rdc, Patuanelli: "Salvini non ha mai lavorato e vuole abolirlo"

Reddito di cittadinanza sì o no, la polemica continua. "Il dibattito sul reddito di cittadinanza è un po' surreale: in un momento in cui la povertà ha dovuto far di conto con la pandemia, c'è qualcuno che non ha mai lavorato in vita sua, come Salvini, e che dice che bisogna abolirlo" attacca il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, capodelegazione del M5S al governo, durante il punto stampa stampa al Macfrut 2021 di Rimini.

"A chi propone il referendum" sul reddito di cittadinanza "dico: 'Bene, sarà un nuovo referendum 2016 per Renzi e magari si ritirerà nuovamente dalla politica'".

"Anziché attaccare Matteo Salvini, il ministro Patuanelli dovrebbe riconoscere che sul reddito di cittadinanza il cerchio si stringe sempre di più" replicano i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura, Gianpaolo Vallardi, presidente, Gianfranco Rufa, Rosellina Sbrana e Cristiano Zuliani, componenti della medesima commissione. "Anche l'Ocse ne ha chiesto una riduzione perché il numero di beneficiari che di fatto ha poi trovato impiego è scarso. Basta con gli slogan e la propaganda: ci si occupi della nostra agricoltura, delle nostre filiere, delle esigenze dei tanti imprenditori agricoli a cui ancora non si sono date quella visione e quell'idea di futuro necessarie per uscire dalla crisi economica".