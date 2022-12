Re Carlo, svelate nuove banconote britanniche con volto sovrano

E' una doppia immagine di re Carlo III quella che appare sulle nuove banconote svelate dalla Banca d'Inghilterra e che entreranno in circolazione entro la metà del 2024. Mentre il design rimane lo stesso delle banconote attuali, dove è ritratta la defunta regina Elisabetta II, al suo posto il ritratto di Carlo apparirà sul primo dorso sulle banconote inglesi da 5, 10, 20 e 50 sterline. L'immagine del sovrano sarà doppia perché anche il cameo nella finestra di sicurezza trasparente ritrarrà Carlo. Il retro resterà invece invariato, con i ritratti di Winston Churchill, Jane Austen, Jmw Turner e Alan Turing rispettivamente sulle banconote da 5 sterline, 10, 20 e 50.

Today we unveiled the design of the King Charles III £5, £10, £20 and £50 banknotes. They are expected to enter circulation by mid-2024. You can continue to use polymer banknotes with a portrait of Queen Elizabeth II. Visit our website for more details. https://t.co/i5eqAhxrKY pic.twitter.com/BkYTZ0VopZ