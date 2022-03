Rea Dalmine, finanziamento da 35 mln grazie ad Azimut Direct e pool banche

Rea Dalmine Spa, società che gestisce il termovalorizzatore di proprietà sito nel Comune di Dalmine (BG) appartenente al Gruppo Greenthesis, player leader in Italia nella gestione dei rifiuti, nella riqualificazione ambientale e nella produzione di energia da fonti rinnovabili, e il pool di Istituti di Credito costituito da Banco Bpm Spa, in qualità di banca coordinatrice del pool e banca finanziatrice, Bper Banca Spa e Mediocredito Centrale Spa, in qualità di banche arranger e banche finanziatrici, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare complessivo pari a 35 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di iniziative che rientrano nell’ambito dei Sustainable and Responsible Investments.

Il finanziamento - spiega una nota - che prevede due linee di credito utilizzabili in un’unica soluzione con ammortamento a rate semestrali e con scadenza al 31 dicembre 2031, è stato promosso per sostenere la realizzazione di nuove iniziative industriali nel settore dell’ingegneria ambientale ed in quello della produzione di energia elettrica e di biocarburanti avanzati in conformità ai principi della circular economy e, altresì, per riqualificare le fonti finanziarie della società. L’operazione, realizzata con il diretto intervento di Azimut Direct e con collaborazione della rete dei consulenti del Gruppo Azimut, operatore in Europa nel comparto del risparmio gestito, si connota per essere totalmente in linea con i requisiti distintivi degli investimenti sostenibili.

Per il presidente del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine Marco Sperandio, "il conseguimento di questo risultato, di cui siamo particolarmente soddisfatti, ci permetterà di poter sviluppare nuovi progetti nelle filiere del recupero di materia ed energia nell’ottica della circular economy". "La presente operazione è in linea con l’ambizione di Azimut Direct e di tutto il Gruppo di essere interlocutore privilegiato di imprese eccellenti e che operano con professionalità e attenzione alle tematiche ambientali, come riflesso nella struttura stessa del finanziamento”, sottolinea Paolo Altichieri, Managing Director Azimut Direct.