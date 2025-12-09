circle x black
Readiness 2030, avviato l’esame in Commissione Affari esteri del Senato

09 dicembre 2025 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Affari esteri del Senato ha avviato l’esame del progetto di comunicazione congiunta al Parlamento e al Consiglio europeo (JOIN 2025 27) che riguarda la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa al 2030 anche noto come Readiness 2030. In sede di presentazione del provvedimento, la Presidente e Relatrice, Sen. Craxi (FI) ha riportato alcune osservazioni, tra le quali: il provvedimento traduce il Libro Bianco sulla difesa e gli orientamenti del Consiglio europeo in materia di sicurezza e difesa; entro il 2030 l’Europa è chiamata a dimostrare una difesa forte e credibile mediante una tabella di marcia prestabilita che comprende 9 settori prioritari quali la difesa aerea e missilistica, la mobilità militare, la cybersicurezza, i droni; su ciascuno dei settori prima indicati, la roadmap propone di formare una coalizione tra gli Stati membri; entro la fine del 2027 è previsto il raggiungimento di almeno il 40% degli appalti nel settore della difesa; in quanto all’industria della difesa, la Commissione prevede la riduzione degli oneri burocratici per favorire l’innovazione, inoltre sono stati già avviati finanziamenti significativi attraverso il Fondo europeo per la difesa e gli altri strumenti che hanno mobilitato investimenti per oltre 12 miliardi di euro. In sede di discussione generale, sono intervenuti alcuni Senatori, tra cui Menia (FDI) che, pur apprezzando l’impostazione del documento, invita a riflettere sulle differenti declinazioni del ruolo della difesa europea a seconda dei diversi punti di vista dei singoli Stati membri.

