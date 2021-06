Real Madrid, Ancelotti in pole per panchina

Carlo Ancelotti in pole position per la panchina del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca, l'attuale allenatore dell'Everton sarebbe in cima alla lista dei preferiti di Florentino Perez e potrebbe essere questione di ore l'ufficializzazione del suo clamoroso ritorno.

Il tecnico emiliano ha infatti già guidato il Real Madrid tra il 2013 e il 2015, conquistando nella notte di Lisbona del 24 maggio 2014 la decima Champions League nella storia del club spagnolo (oltre a una Coppa del Re, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club).

Ancelotti è attualmente legato all'Everton da un contratto fino al 2024 e il suo rapporto con il Real Madrid è sempre rimasto buono nel corso degli anni, anche dopo il suo addio.