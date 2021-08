Real Madrid offre 160 milioni per Mbappé, Psg rifiuta

Offerta super per l'attaccante, che tra un anno si libera a parametro zero

Il Real Madrid offre 160 milioni di euro per Kylian Mbappé. Il Psg rifiuta. Le notizie che arrivano dalla Francia, in particolare da RMC, descrivono l'assalto del Real Madrid all'attaccante del Paris Saint Germain. Il club parigino, che ha appena ingaggiato Leo Messi, per ora non intende trattare la cessione della stella, che però non è intenzionato a prolungare il contratto in scadenza nel 2022.

Il Psg rischia di perdere a zero Mbappé tra pochi mesi e potrebbe optare per una cessione in questa sessione di mercato. L'eventuale trasferimento dell'attaccante francese potrebbe innescare un domino di attaccanti. Spettatore interessato, in particolare, Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe lasciare la Juventus: secondo news provenienti dalla Francia si sarebbe proposto al Manchester City, ma la partenza di Mbappé aprirebbe nuovi scenari anche a Parigi,