Si giocherà stasera, giovedì 16 marzo, la partita tra Real Sociedad e Roma per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il match, che inizierà alle 21 presso l'Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.