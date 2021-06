realme presenta il flagship killer realme GT e nuovi prodotti AIoT

• realme GT ridefinisce l'esperienza utente con il chipset Qualcomm Snapdragon 888, un design in pelle bicolore ispirato alla velocità e display Super AMOLED a 120 Hz, il tutto a un prezzo estremamente competitivo

• Lanciati anche realme TechLife Robot Vacuum, realme Watch 2 e Watch 2 Pro nell’ambito della nuova strategia AIoT

Milano, 15 giugno 2021 – realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, in occasione del suo primo evento di lancio globale, oggi ha presentato ufficialmente il suo attesissimo flagship del 2021, realme GT, e tre nuovi prodotti AioT: realme Watch 2, realme Watch 2 Pro e realme TechLife Robot Vacuum. Primo dispositivo di realme alimentato da Qualcomm Snapdragon 888, realme GT inaugura la nuova serie GT e offre un'esperienza di alta qualità, proprio come ci si aspetta da un top di gamma, oltre a stabilire – grazie a caratteristiche quali un design ispirato alla velocità, una potenza estrema e prestazioni eccellenti – nuovi standard per il segmento degli smartphone di fascia medio-alta.

Durante il suo discorso di apertura all'evento di lancio, Sky Li, CEO di realme, ha commentato: "Siamo entusiasti di far provare il nostro flagship killer agli utenti di tutto il mondo. realme GT punta a rivoluzionare il segmento degli smartphone di fascia medio-alta. Il lancio globale di realme GT – dispositivo che offre numerose caratteristiche flagship ai consumatori attenti al budget – testimonia il nostro impegno costante a rendere più accessibile ai giovani consumatori di tutto il mondo tecnologie innovative, per supportarli al meglio nella loro quotidianità”.

Design ispirato alla velocità

Il design di realme GT si ispira alle auto sportive da gran turismo (GT), ideate per la guida ad alta velocità e per percorrere lunghe distanze e caratterizzate da prestazioni eccezionali e feature di lusso. Incarnando questo concetto, la serie flagship GT offre un design in vetro con un motivo 3D sul retro che riflette la luce e una versione in pelle vegana con una trama volta a trasmettere un’idea di accelerazione che rimanda alle auto da corsa.

La versione in vetro è disponibile in due colori, Dashing Silver e Dashing Blue, e sul retro presenta una serie di motivi a freccia, che simboleggiano velocità e dinamismo. Il modello in pelle vegana è caratterizzato da una colorazione non comune per uno smartphone, Racing Yellow, che mira a rendere omaggio ai giovani consumatori che ogni giorno sfidano i propri limiti e reinventano sé stessi. Si tratta del primo smartphone con design in pelle bicolore, che vanta non solo un look esclusivo, ma anche vantaggi pratici, in quanto non trattiene le impronte digitali e risulta resistente all’usura.

Una potenza estrema

realme GT è dotato di Qualcomm Snapdragon 888, il chip più sofisticato in assoluto, con una nuova RAM LPDDR5 super efficiente e una velocissima UFS 3.1, che testimoniano l’intenzione da parte di realme di garantire agli utenti di tutto il mondo prestazioni altissime.

Caratterizzato dall’innovativo processo a 5 nm, il chip Qualcomm Snapdragon 888 ha consentito di migliorare le prestazioni di realme GT e la potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale. Insieme a un Cortex-X1 più potente e più grande e tre core A78 ad alte prestazioni, le performance della CPU dello smartphone sono aumentate del 20% e il consumo energetico si è ridotto del 50% rispetto alla generazione precedente.

Alte prestazioni

Con l'obiettivo di ottimizzare al massimo il chip 888, realme GT utilizza un sistema di raffreddamento VC (a camera di vapore) in acciaio inossidabile di nuova generazione. Questo sistema svolge un ruolo essenziale durante il picco massimo delle prestazioni, in quanto sfrutta l'acciaio inossidabile per ottimizzare la struttura di dissipazione del calore dello smartphone. Durante i test, il sistema a camera di vapore in acciaio inossidabile ha dimostrato una potenza di raffreddamento maggiore del 50% rispetto a un tradizionale sistema VC in rame ed è stato in grado di ridurre di 15°C la temperatura interna della CPU.

Inoltre, nonostante un corpo ultrasottile che pesa meno di 186 g, realme GT è dotato di una capiente batteria da 4.500 mAh e supporta la ricarica SuperDart da 65 W, che consente di caricare completamente lo smartphone in soli 35 minuti.

Altre caratteristiche:

• Schermo da flagship - realme GT è dotato di un display Samsung Super AMOLED da 6,43 pollici a 120 Hz in grado di garantire un'elevata reattività, caratteristica cruciale per gli appassionati di gaming.

• Sensori di luminosità - I sensori anteriori e posteriori offrono 4.096 livelli di luminosità automatica.

• Connettività - Oltre alle principali bande 5G, realme GT supporta il Wi-Fi più veloce del settore e la più recente tecnologia Bluetooth.

• Audio immersivo - Lo smartphone ha altoparlanti Dolby Atmos Dual Stereo, audio Hi-Res un jack audio da 3,5 mm con bassa latenza e bassa interferenza.

• Fotocamera performante - realme GT vanta una tripla fotocamera Sony da 64 MP con una nuovissima modalità per ritratti notturni e funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale per offrire foto di livello professionale.

• Sistema operativo - realme GT è uno dei primi dispositivi a supportare Android 12 Beta 1. realme continuerà il suo programma Android 12 Developer Preview per raccogliere il feedback degli utenti prima di lanciare la sua nuova interfaccia utente entro la fine dell'anno.

• Esclusiva modalità GT - Disponibile solo per la serie realme GT, la modalità GT è creata per gli utenti che cercano il massimo in termini di performance. Ciò include la modalità ad alte prestazioni per l'intera scena e un'ulteriore ottimizzazione dei giochi ad alta frequenza, per garantire fluidità e stabilità anche con i titoli più impegnativi.

Prezzi e disponibilità

A partire dal 21 giugno realme GT sarà disponibile in Italia in due varianti, 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB.

• Il 21 e 22 giugno la versione 8 GB + 128 GB sarà disponibile a 399 euro anziché 449 euro sul sito di realme. Dal 21 al 25 giugno la versione 8 + 128 GB sarà in promozione anche su AliExpress.

• Il 21 e 22 giugno la versione 12 GB + 256 GB sarà disponibile a 499 euro anziché 599 euro sul sito di realme e su Amazon in occasione di Amazon Prime Day.

Al via la fase 2.0 dell’ecosistema AIoT con la strategia “1+5+T”

Oggi realme ha anche svelato la nuova strategia “1+5+T”, un’evoluzione della precedente versione, denominata “1+4+N”, che mira ad ampliare ulteriormente l’ecosistema e la gamma di prodotti AIoT di realme. Che cosa significa “1+5+T”?

• 1 indica lo smartphone, al centro dell’ecosistema AIoT;

• 5 si riferisce alle categorie principali dei prodotti AIoT di realme: dispositivi True Wireless Stereo (TWS), device indossabili, TV, smart speaker e laptop;

• T sta per TechLife, la piattaforma collaborativa di realme, che mira a supportare le startup AIoT dinamiche e innovative attraverso la condivisione dei canali di vendita e della supply chain di realme. TechLife si focalizza su tre categorie di prodotto: Smart Entertainment (come TV box, proiettori, altoparlanti e accessori per il gaming); Smart Care (come robot aspirapolvere, purificatori d’aria e bilance); Smart Connect (ad esempio prese e lampadine intelligenti, fotocamere, eccetera).

A connettere ciascun elemento è l’app realme Link, che è al centro dell’ecosistema AIoT dell’azienda.

Sky Li, CEO di realme, ha commentato: "Con la nostra nuova strategia "1+5+T", ci stiamo addentrando ulteriormente nel settore AIoT, creando un'esperienza davvero completa, interconnessa e personalizzata che migliorerà ogni aspetto della vita dei giovani consumatori. Per raggiungere questo obiettivo, continueremo ad adottare tecnologie di ultima generazione e ad espandere la nostra gamma di prodotti AIoT, lavorando con partner promettenti che hanno obiettivi simili ai nostri per portare sul mercato prodotti ancora più interessanti, frutto del progetto TechLife”.

Johnny Chen, Global Head of Brand di realme, ha aggiunto: "Crediamo che avere una piattaforma aperta e cross-brand sia la chiave per creare un ecosistema AIoT completo per i giovani utenti. Attraverso realme TechLife, il nostro obiettivo è unire i migliori produttori di elettrodomestici del mondo sotto un unico ombrello e sviluppare una vasta rete di marchi AIoT per creare un'esperienza più completa per i consumatori".

realme TechLife Robot Vacuum: pulizie smart a un prezzo accessibile

Primo dispositivo lanciato nell’ambito del progetto TechLife, con 38 sensori integrati Robot Vacuum è anche il prodotto per la smart home più avanzato tra quelli ad oggi sviluppati dall’azienda. In particolare, Robot Vacuum è dotato del sistema di mappatura e navigazione intelligente LiDAR, la stessa tecnologia all'avanguardia utilizzata da veicoli elettrici e aerei. Capace di garantire in tempo reale una navigazione accurata e una precisa mappatura della stanza, la tecnologia LiDAR di ultima generazione vanta una precisione fino al 12% superiore rispetto a quella delle precedenti generazioni di LiDAR. Grazie alle scansioni laser a 360 gradi, realme TechLife Robot Vacuum può mappare gli ambienti con un elevatissimo tasso di precisione che raggiunge il 98%.

realme TechLife Robot Vacuum vanta anche una potenza di aspirazione pari a 3000 Pa, che consente di rimuovere efficacemente lo sporco. Inoltre, in modalità Silenziosa, la rumorosità è di soli 55 dB. Il dispositivo è dotato, inoltre, di una batteria da 5200 mAh, una vaschetta raccoglipolvere da 600 ml e un serbatoio dell'acqua elettronico da 300 ml, affinché gli utenti non debbano ricaricare e svuotare ripetutamente il dispositivo durante le operazioni di pulizia.

L’aspirapolvere lavapavimenti 2 in 1 consente di personalizzare e gestire facilmente le pulizie tramite l'app realme link, ad esempio unendo, dividendo o rinominando le diverse zone della casa, impostando gli orari di avvio del dispositivo e persino selezionando diverse modalità di pulizia per ogni area. Gli utenti possono anche comandare il robot con la propria voce tramite Google Assistant e Alexa.

Dal 16 al 25 giugno sul sito di realme sarà possibile preordinare realme TechLife Robot Vacuum a 299,99 euro (anziché 399,99 euro). Compreso nel prezzo il serbatoio dell’acqua 2 in 1.

A partiredal 26 giugno realme TechLife Robot Vacuum sarà disponibile sul sito di realme e su AliExpress a partire da 379 euro. Il kit del serbatoio dell’acqua 2 in 1 è in vendita separatamente a 39,99€ e comprende: serbatoio 2 in 1 da 650 ml + 2 panni lavabili multiuso + 10 panni lavabili monouso. La versione di realme TechLife Robot Vacuum con serbatoio dell’acqua 2 in 1 incluso sarà in vendita a partire da 399 euro.

realme Watch 2 Pro: un personal trainer da polso con ampio display a colori

Con un ampio display a colori da 1,75 pollici (4,4 cm), realme Watch 2 Pro vanta un'area di visualizzazione dello schermo più ampia del 56% rispetto alla generazione precedente di smartwatch realme. Il display presenta anche una risoluzione straordinariamente elevata pari a 320x385 pixel e una luminosità massima di 600 nit, risultando il 58% più luminoso rispetto al modello precedente: lo schermo rimane quindi perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole.

realme Watch 2 Pro dispone di numerose funzionalità utili durante l’attività fisica, tra cui un GPS ad alta precisione, sensori per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca e 90 diverse modalità sportive. Inoltre, lo smartwatch vanta 14 giorni di autonomia grazie alla batteria da 390 mAh altamente efficiente: gli utenti possono quindi allenarsi senza preoccupazioni. realme Watch 2 Pro offre oltre 100 diversi quadranti tra cui scegliere, in modo che gli utenti possano esprimere in ogni occasione la propria personalità e il proprio stile unici.

In arrivo anche realme Watch 2, che condivide con Watch 2 Pro alcune caratteristiche – dal display con luminosità massima di 600 nit alle 90 modalità sportive supportate – ma dispone di un display a colori di dimensioni inferiori (1,4”).

Dal 16 giugno realme Watch 2 e Watch 2 Pro saranno in vendita sul sito di realme e su Amazon rispettivamente a partire da 54,99 euro e 74,99 euro.

