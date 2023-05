REbuild, al via evento dedicato all'innovazione sostenibile

'Il futuro dell’edilizia deve coniugare sostenibilità ambientale, economica, energetica e sociale attraverso il ripensamento e l’integrazione dei processi, l’innovazione e la digitalizzazione'. Questo il filo conduttore di REbuild, appuntamento di due giorni (9-10 maggio) dedicato all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito che avrà inizio domani a Riva del Garda Fierecongressi con il saluto del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, in collegamento da Roma.

“L’atlante italiano del Real Estate è destinato a mutare profondamente i connotati in tempi brevi - afferma Roberto Pellegrini, presidente Riva del Garda Fierecongressi - Si tratta di un cambiamento che coinvolgerà necessariamente tutti gli attori della filiera delle costruzioni, dal progetto alla gestione del costruito. E che deve coniugare sostenibilità ambientale, economica, energetica e sociale”.

Ricco il calendario di incontri della prima giornata: si parlerà dei trilioni di dollari alla ricerca di investimenti responsabili e sostenibili, di immobili che si rivalutano sino al 40% se riqualificati, di case intelligenti in grado di tagliare del 20% le bollette degli italiani. E ancora, della domotica che anticipa le esigenze delle persone e riduce gli sprechi, dell’irruzione dell’Intelligenza Artificiale (AI) nei processi progettuali e realizzativi, dei nuovi scenari di elettrificazione, dalla casa al quartiere alla città, degli esempi innovativi di produzione, distribuzione e consumo di energia, dei nuovi modelli costruttivi attenti a tempi, costi e ambiente, del rapporto tra climate change e rischio immobiliare.

“Ridisegnare i comportamenti della filiera è un atto necessario, possibile e praticabile", afferma Ezio Micelli, professore ordinario presso l'Università Iuav di Venezia e presidente del comitato scientifico di REbuild.

A REbuild 2023 si spiegherà come l’innovazione, solo se legata a decarbonizzazione, sostenibilità ed economia circolare, sia lo strumento con cui è possibile arricchire il patrimonio a disposizione. E si racconterà di come la digitalizzazione sia destinata a un ruolo chiave nei processi di cura di città e luoghi, in una prospettiva non solo di manutenzione e conservazione dei beni, ma anche di arricchimento e trasformazione. In tema di sicurezza logistica si parlerà, nel primo giorno, del primo Green Corridor d’Europa, destinato a rivoluzionare la mobilità del futuro. Il tutto in un’ottica di integrazione di competenze, processi e visioni di tutti gli attori di una filiera che alla produzione vale oltre 220 miliardi di euro (Cresme).

'Integra. Ripensa. Trasforma', è il titolo di questa nona edizione arricchita dalla testimonianza di 5 start-up selezionate che, a chiusura della prima giornata, racconteranno gli scenari in cui stanno operando con la creazione di modelli di AI per il controllo predittivo degli impianti per il miglior comfort delle persone, con le soluzioni data-driven per una progettazione che rispetti i parametri Esg, con gli strumenti di connessione tra progettazione architettonica e ingegneristica e le neuroscienze, con la gestione in rete di spazi di coworking e servizi territoriali.