Recensione Fastweb per la Casa: offerte e informazioni utili

Ultime tariffe Fastweb per la rete fissa: informazioni e recensione

Milano, 06/12/2021- Fastweb è uno dei più importanti operatori disponibili in Italia e propone il servizio di telefonia sia per la rete fissa che per quella mobile. Negli ultimi anni propone anche la connessione in fibra ottica e l’opportunità, per i propri clienti, di avere a disposizione modem e router di ultima generazione.

Fastweb offre nuove offerte per internet su rete fissa, con fibra ottica o tecnologia equivalente, a seconda di come sia servita la singola abitazione. Sono disponibili diverse offerte, da applicare in base alle richieste del singolo cliente.

Offerte Fastweb per la casa: quali sono e come scegliere la più adatta

Le proposte di Fastweb per la casa sono tre e comprendono tutte la connessione in fibra ultraveloce e l’attivazione. Per l’offerta più ricca ci sono anche le chiamate illimitate e l’internet box. Ora cercheremo di analizzare ogni singola offerta, per meglio comprendere quale sia la più interessante e conveniente, a seconda delle necessità del singolo cliente. Oggi grazie alle offerte adsl di Fastweb ogni cliente può trovare l’abbonamento alla rete internet più interessante per il tipo di utilizzo che fa quotidianamente, sia per la rete che per la linea telefonica.

Fastweb Casa

Questa offerta è completa di tutto ciò che serve per utilizzare internet al meglio con la connessione domestica. Propone la connessione con fibra ultraveloce, chiamate illimitate, l’attivazione inclusa nel prezzo dell’offerta e anche Internet Box, chiamarlo modem sarebbe riduttivo. Si tratta infatti di un sistema wi-fi di ultima generazione, con l’assistente vocale Alexa integrato e un design innovativo che consente di utilizzarlo come soprammobile, un vero e proprio oggetto di design per la casa. L’offerta Fastweb Casa è pensata per chi ha la necessità di una proposta completa, perché ogni giorno utilizza sia la rete internet, sia il telefono di casa. Per le famiglie o per chi lavora da casa in smart working, si tratta dell’offerta ideale.

Fastweb Casa Light

È equivalente alla proposta precedente ma in versione light, proposta a un prezzo leggermente più basso. Fastweb Casa Light prevede la fibra ultraveloce e il modem Fastgate a un modico prezzo mensile, con in più l’attivazione inclusa nell’offerta. Le chiamate sono invece al consumo; chi non usa molto il telefono e necessita esclusivamente di avere a disposizione la rete internet con la fibra ultraveloce troverà sicuramente questa proposta particolarmente allettante.

Fastweb Casa Light + Mobile Light

Questa proposta comprende la fibra ultraveloce, il modem Fastgate e l’attivazione compresi nel prezzo mensile, con le chiamate al consumo; in più una SIM con 50 GB di traffico internet e chiamate illimitate. Una soluzione ideale per chi ogni giorno usa internet e lo smartphone per comunicare con il mondo, lavorare, studiare, guardare la TV in streaming.

Modem Fastweb Nexxt: perché è così innovativo?

Il nuovo internet Box NeXXt è uno degli elementi di spicco che spingono molti a scegliere la connessione in fibra di Fastweb. Oltre ad essere un vero e proprio oggetto di design offre alcune funzionalità avanzate, con in più il già citato assistente vocale Alexa integrato, per la massima comodità: consente di gestire la connessione vocalmente, oltre che ascoltare la musica che si preferisce e integrare i comandi di vari elettrodomestici presenti in casa. Per altro dobbiamo ricordare che NeXXt offre anche la massima stabilità della rete e la copertura in ogni angolo della casa, grazie al nuovo wi-fi 6. Tutti i dispositivi della casa possono connettersi con la massima velocità disponibile, inoltre dispone dell’ottimizzazione per lo streaming video, o per utilizzi che impiegano ampie quantità della banda disponibile.

Recensioni degli utenti su Fastweb: conviene davvero?

Sono gli stessi clienti Fastweb a raccontare quanto sia veloce e stabile la rete offerta dall’azienda. Ecco quali sono le opinioni degli utenti che si sono affidati all’operatore.

Le opinioni degli utenti sulla copertura Fastweb

Vari siti riportano le opinioni di chi già usa questa connessione. Gli utenti risultano nel complesso particolarmente soddisfatti della scelta, anche grazie alla possibilità di avere a disposizione Alexa sul router di casa. Inoltre, la rete Fastweb risulta performante e veloce in tutta la casa. Con un piccolo contributo mensile è possibile ottenere anche l’amplificatore Wi-fi booster, che consente di sfruttare la potenza della connessione Fastweb in ogni angolo della casa, anche su piani diversi.

Durante la richiesta di allacciamento alla rete in fibra di Fastweb è possibile effettuare una verifica della velocità di navigazione raggiungibile presso la propria abitazione. Ricordiamo che ad oggi Fastweb collega con la propria rete in fibra oltre 2.000 centrali presenti lungo tutta la Penisola, raggiungendo circa il 90% della popolazione. Questo con collegamenti a banda ultralarga ad almeno 100 Megabit al secondo. Entro la fine del 2024 Fastweb intende raggiungere con la rete a banda ultralarga oltre 12 milioni di famiglie italiane.

Le opinioni degli utenti sul servizio clienti Fastweb

I clienti sono particolarmente contenti anche del servizio clienti Fastweb, disponibile tramite appuntamento telefonico o direttamente tramite whatsapp. Grazie all’App MyFastweb è possibile poi configurare rapidamente i dispositivi connessi, personalizzare la connessione e creare differenti profili di navigazione, con regole differenziate a seconda dell’utilizzatore.

La nostra recensione su Fastweb per la casa

In sostanza le offerte per la casa di Fastweb sono particolarmente interessanti, anche dal punto di vista economico. Il nuovo internet Box NeXXt risulta un prodotto particolarmente valido, considerando anche il fatto che è compreso nell’offerta Fastweb, viene quindi fornito senza ulteriore esborso di denaro. Questo modem permette di ottenere una rete wi-fi stabile e veloce, oltre che di personalizzarne l’uso da parte dei diversi soggetti che vivono in casa.

Chi ha già scelto Fastweb dichiara di averlo fatto anche per il costo al mese, che è decisamente interessante perché inferiore rispetto alle offerte di altri operatori presenti in Italia. Soprattutto se si considera la velocità di connessione e la possibilità di avere a disposizione, senza ulteriori costi, un router di ultima generazione.

Non solo, il fatto che siano disponibili diverse offerte, modulabili a seconda delle proprie esigenze, risulta particolarmente interessante. Soprattutto se si considera che sul sito Fastweb è possibile arricchire ulteriormente la proposta, aggiungendo, ad esempio, spazio cloud illimitato per tenere al sicuro e sempre disponibili i propri dati; o anche un wi-fi booster, per avere la rete in tutta la casa.

Tutte queste opzioni rendono più facile trovare l’offerta ideale, per la quale si paga solo un piccolo prezzo mensile.

Per ulteriori informazioni visita www.fastweb.it o chiama il 146.