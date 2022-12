Record di ascolti per KickOff MONDIALI

Milano, 13/12/2022 - MONDIALI è il programma di tendenza di Qatar 2022

In questo mondiale si è fatto notare come il programma che ha registrato record di ascolti. KickOff MONDIALI è lo show lanciato da Kristian Pengwin e si è rivelato come il format tendenza per i Mondiali di calcio in Qatar. KickOff continua ad andare in onda alle 22,30, tutte le sere, su Twitch-canale ilpengwin-in diretta, con ospiti, commenti, curiosità, previsioni sui risultati. Pengwin è uno dei più noti tipster italiani e con i suoi commenti e analisi sulle partite, riscuote un successo incredibile Kickoff Speciale Mondiali intrattiene e informa gli spettatori su tutto quello che accade in Qatar e a offre suggerimenti per tutti coloro che seguono le partite dei Mondiali, tenendo d’occhio le quote dei principali bookmakers. KickOff MONDIALI, ideato da Pengwin, ha portato su Twitch un programma tipico di una tv generalista, con calciatori del presente e del passato, personaggi del calibro di Luca Toni, Zaccardo, Jeda, Vincent Candela, Trevisani , Francesco Oppini, Ivan Zazzaroni, Ana Quiles, Claudia Garcia, Sebastian Frey, solo per citarne alcuni. Il successo del format è cresciuto sino alle prefinali e per la finale sicuramente rivelerà grandi sorprese. Da una semplice pagina su facebook, da adolescente, Pengwin ha scoperto i pronostici e il dietro le quinte delle partite e ha condiviso le previsioni sul web. Si basa sulle analisi dell’evento per dare spunto sulla quota, parla di giocatori in campo, dati sul match, curiosità, dice la sua opinione su un ipotetico risultato, esattamente in un programma sportivo, ma lo fa sul web. E sui social è gettonatissimo, arrivando su Instagram a 774.000 followers, o su Tik Tok a mezzo milione

