Record mondiale per un Rolex Daytona, venduto per 2.280.000 euro

Un nuovo capitolo della leggendaria storia del Rolex Daytona è stato scritto oggi pomeriggio, domenica 14 maggio, dalla casa d'aste Sotheby's a Ginevra, quando un collezionista ha fatto un'offerta per il lotto di punta della 'Sotheby's Important Watches Sale', un orologio in oro modello John Player Special’ (JPS) del 1969, referenza 6241, la cui stima iniziale era di 600.000 - 1.200.000 franchi svizzeri, e ha combattuto contro altri 6 offerenti prima di poterlo acquistare per quasi il doppio della sua stima massima, pari a 2.238.000 franchi svizzeri (2.280.000 euro o 2.491.655 dollari), stabilendo così un nuovo record mondiale.

La battaglia per il Rolex Daytona, iniziata da 400.000 franchi svizzeri, ha visto scontrarsi per oltre otto minuti due offerenti online, due offerenti telefonici e due persone presenti in sala insieme al collezionista vincitore. Alla fine, solo un offerente online ha ostacolato il collezionista vincitore, che ha conquistato la vittoria con un'offerta finale di 100.000 franchi svizzeri, portando 2.238.000 la cifra dell'aggiudicazione.

Il prezzo finale raggiunto dall'orologio lo rende il record mondiale per qualsiasi modello Daytona JPS, il terzo Daytona "Paul Newman" in oro di maggior valore in qualsiasi referenza, il quarto "Paul Newman" di maggior valore in qualsiasi referenza e in qualsiasi metallo e il quinto Daytona a carica manuale di maggior valore mai venduto all'asta.

La rarità di questo orologio sta in diversi particolari. Si ritiene che siano state prodotte 3.000 referenze 6241 e solo 300 con cassa in oro giallo 18 carati. Di questi, solo una piccola parte era dotata dell'ambito quadrante John Player Special. Questi orologi erano per lo più dotati di quadranti neri con fili dorati o di quadranti dorati con fili neri.

"Questo straordinario e superbo segnatempo non è stato sottoposto ad alcun intervento di assistenza da parte di Rolex, in quanto il fondello non presenta alcuna iscrizione. Si ritiene che sia rimasto intatto negli ultimi cinque decenni ed è stato offerto per la prima volta al mercato dalla famiglia del proprietario originale", spiega Sotheby's in un comunicato.

"Quando mi è capitato tra le mani questo Daytona John Player Special del 1969, ho capito subito che si trattava di un pezzo estremamente speciale - ha detto Mikael Wallhagen, responsabile del Dipartimento Orologi di Sotheby's a Ginevra - Non solo per la sua ricercata referenza, ma anche perché era ed è tuttora il miglior esemplare di questa referenza che abbia mai visto. Un sentimento che è riecheggiato tra gli appassionati di orologi e soprattutto tra i collezionisti di Daytona ovunque sia stato esposto, durante i suoi viaggi nelle nostre sedi mondiali, in vista della vendita di oggi a Ginevra. Per un orologio di quasi 55 anni, è in condizioni straordinariamente buone, con tutte le sue parti intatte, e non è mai stato sottoposto a manutenzione. Ha anche il vantaggio di presentare alcuni degli elementi di design più rari che si possano trovare in qualsiasi referenza JPS".