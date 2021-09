Recovery: 21 settembre al via incontri 'Next generation eu - Europa comune'

Prenderà il via il prossimo 21 settembre la rassegna di eventi dal titolo 'Le sfide e le opportunità per gli Enti Locali', patrocinata da Regione Lazio, Regione Piemonte, Assemblea Regionale Siciliana e Regione Toscana, il cui approdo finale sarà il grande evento conclusivo 'Road to 2022', previsto per il 1° dicembre 2021. La carrellata di appuntamenti si inserisce nel progetto informativo e divulgativo gratuito denominato 'Next Generation Eu – EuroPa Comune', organizzato dal dipartimento economia e management dell’università di Pisa e da Centro Studi Enti Locali, le cui adesioni hanno recentemente raggiunto quota 3.000, tra amministrazioni comunali e società pubbliche.

La strada che porta all’evento 'Road to 2022' inizia il 21 settembre 2021 con l’Evento dal titolo “Le regole tecniche e i bandi del ‘Pnrr’ per gli Enti Locali”, che si svolgerà in videoconferenza dalle 10 alle 11.30. La giornata sarà l’occasione per approfondire quelli che sono i processi e le regole tecniche per accedere ai bandi del 'Pnrr' e per portare avanti i progetti previsti dallo stesso. Grazie alla presenza di interlocutori delle istituzioni europee e governative, nel corso della videoconferenza saranno illustrati nel dettaglio i vincoli e i milestones individuati da Europa e Governo per l’attuazione del Piano.

La partecipazione al Tavolo tecnico è gratuita, previa iscrizione obbligatoria al presente link. Gli altri eventi in preparazione di 'Road to 2022' approfondiscono il tema, rispettivamente, dell’amministrazione digitale (30 settembre 2021), della riforma della pa (12 ottobre 2021), dei primi progetti avviati del 'Pnrr' (26 ottobre 2021) e del ruolo degli Enti Locali per la salute dei cittadini (4 novembre 2021). Il programma dettagliato della rassegna sarà pubblicato sul sito web del progetto 'Next Generation Eu – EuroPA Comune' all’indirizzo www.nextgeneration-eu.it/road-to-2022. Scopri la pagina dedicata all’evento www.nextgeneration-eu.it/21-settembre.