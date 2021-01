Recovery, Asecap:"Ruolo cruciale autostrade per trasporti sostenibili"

Roma, 26 gen. (Labitalia)

Gli operatori autostradali svolgono un ruolo cruciale per sviluppare un sistema di trasporti sostenibili. Lo sottolinea l'Asecap, l'associazione l’associazione europea degli operatori di infrastrutture stradali a pedaggio che riunisce 21 paesi membri e 142 società, che accoglie e sostiene il recovery plan della Ue che "permetterà di far crescere l’economia europea e favorirà la ripresa dalla pandemia da Covid-19". Gli operatori autostradali ricordano, in una nota, "il loro impegno volto a migliorare il settore dei trasporti rendendolo più efficiente, socialmente giusto e più sostenibile sotto diversi aspetti: sicurezza, ambiente, mobilità, finanziamento. Nel loro costante sforzo per migliorare continuamente la performance ambientale delle loro attività e tenendo presente che essi rappresentano una forza trainante per lo sviluppo economico del nostro continente, gli operatori autostradali a pedaggio cercano di adempiere alle loro responsabilità attraverso uno sforzo collettivo per promuovere lo sviluppo sostenibile". "In particolare il pedaggio diventa lo strumento fondamentale per il raggiungimento del fondamentale obiettivo di un trasporto stradale verde e sostenibile. Per le società di operatori autostradali, la cui attività si esplicita nel finanziamento, progettazione, costruzione e gestione di progetti infrastrutturali a lungo termine, questo requisito di sostenibilità assume la massima importanza e rimane la priorità fondamentale. I membri dell’Asecap - prosegue la nota - stanno adempiendo alla loro responsabilità intesa a contribuire allo sviluppo del territorio nazionale, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo sociale ed economico, sostenendo l'occupazione e la crescita delle regioni che servono e collegano con le infrastrutture da essi gestite".

"Grazie al Green Deal dell’Unione europea, il trasporto sostenibile e verde - afferma l'Asecap - è divenuta la principale priorità politica della Commissione europea. In tale quadro, il settore delle autostrade a pedaggio sta riaffermando il suo impegno a preparare la mobilità di nuova generazione, che soddisfi le sfide del cambiamento climatico per ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 90% nei trasporti entro il 2050, promuovendo la diffusione di trasporti verdi, sicuri e innovativi (compreso il trasporto multimodale e il trasporto autonomo e connesso, nonché la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo di combustibili alternativi)".

"Gli operatori autostradali - sottolinea l'Asecap - hanno già avviato il passaggio a una mobilità 'verde'. Maggiori investimenti per la mobilità sono infatti necessari, poiché le città europee stanno crescendo in dimensioni e popolazione. Il tempo speso dagli utenti per il cambio di mezzi, il traffico, l’inquinamento atmosferico e acustico sono in crescita ovunque in Europa. Per affrontare queste sfide, gli operatori delle infrastrutture stradali a pedaggio sono pronti a sostenere gli investimenti volti a creare nuovi scenari di mobilità e a contribuire alla decarbonizzazione del trasporto stradale, con l’obiettivo di emissioni-zero entro il 2050". I membri dell’Asecap "vogliono pertanto riaffermare il loro desiderio di sostenere gli ambiziosi obiettivi della Commissione europea per raggiungere emissioni-zero e un’infrastruttura stradale sostenibile. Come ogni altro settore economico, gli operatori autostradali hanno sofferto notevolmente la pandemia da Covid 19, con importanti perdite di traffico e introiti. Ciò nonostante, le infrastrutture stradali hanno dimostrato la loro resilienza permettendo alle merci di continuare a circolare anche in una situazione difficile. Gli operatori Asecap sperano fortemente che le Istituzioni europee riconoscano il valore dell’apporto degli operatori stradali e che esprimano l’auspicio di supportarli in quei necessari investimenti che contribuiscano alla ripresa economica".