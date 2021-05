Recovery, Dombrovskis: "Primi pagamenti a luglio"

Nella seconda metà di giugno la Commissione europea dovrebbe approntare "le prime proposte" di approvazione dei piani nazionali di Recovery e i primi pagamenti dovrebbero arrivare già a luglio. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis, in audizione alla commissione Econ del Parlamento Europeo, a Bruxelles.

La Commissione europea dovrebbe approntare "le prime proposte" di approvazione dei piani nazionali di ripresa e di resilienza, necessari ad accedere alle risorse della Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu, "nella seconda settimana di giugno", dopodiché il Consiglio dovrebbe adottarle "entro un mese", ha spiegato. "Otto Paesi" membri dell'Ue devono ancora ratificare la decisione sulle risorse proprie, un passo necessario perché la Commissione possa emettere obbligazioni sui mercati, raccogliendo le risorse per finanziare il piano, dei quali "tre potrebbero farlo questa settimana", ha aggiunto Dombrovskis.

Quanto ai "primi pagamenti" agli Stati membri nell'ambito di Next Generation Eu, nella misura del 13% del totale, verranno erogati dalla Commissione "presumibilmente in luglio". E' possibile che vengano erogate seconde tranches entro fine anno, "ma dipenderà dal rispetto degli obiettivi e delle 'milestones'" previste nei piani nazionali.

Con la consegna di una parte dei piani nazionali di ripresa e di resilienza alla Commissione, "il processo" di attuazione di Next Generation Eu "è sulla via giusta", anche se resta "molto lavoro da fare", ha detto dal canto suo il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, in audizione alla commissione Econ del Parlamento Europeo a Bruxelles. Complessivamente "possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questi mesi". Ora, spiega, la Commissione sta "lavorando sulla tempistica, sulle milestones e cose di questo genere". Nei piani consegnati alla Commissione, ha aggiunto Dombrovskis, "ci sono ancora alcuni elementi che dovranno essere aggiustati". Finora sono stati consegnati 14 piani e "ci aspettiamo che la maggioranza dei Paesi li consegneranno entro fine maggio-inizio giugno".