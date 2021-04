Recovery, Draghi a Regioni: "Occasione unica, spendere bene"

Il piano sul recovery è ambizioso ma le sfide si vincono insieme. E' quanto avrebbe detto il premier Mario Draghi alle Regioni e agli Enti locali nel corso della riunione sul Recovery plan, secondo quanto si apprende da fonti presenti all'incontro.

Il pacchetto del Pnrr è un'opportunità da cogliere, un'occasione unica: bisogna spendere e spendere bene, avrebbe affermato il presidente del Consiglio in videoconferenza con le Regioni, e voi siete le nostre antenne sul territorio, quelli più vicini ai cittadini. Il rapporto tra Governo e Regioni deve essere di collaborazione altrimenti queste sfide non si vincono.

All'incontro partecipano il premier Draghi, la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, il ministro dell'Economia Daniele Franco, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro della Pa Renato Brunetta.

Il piano è in continuità con il precedente in alcune aree e in forte discontinuità su altri temi, avrebbe detto il presidente del Consiglio, spiegando che bisogna procedere secondo tre direzioni trasversali e in particolare giovani, donne, Sud. Il premier avrebbe poi sottolineato che ci sono sei missioni tematiche, tra cui spiccano la transizione digitale e la transizione ecologica.

Draghi ha fatto riferimento anche alle infrastrutture, alla scuola, alla lotta alla povertà, in particolare parlando di rigenerazione dell'edilizia residenziale pubblica e di sostegno al lavoro, alla riforma della pubblica amministrazione e alla semplificazione delle normative.