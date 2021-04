Recovery, ok dal Cdm al Piano. Ora il testo a Bruxelles

Ultimo passaggio in Consiglio dei ministri del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "C'è stata una presa d'atto del testo, che ora verrà inviato a Bruxelles" spiega all'Adnkronos un ministro al termine del Cdm. Dal Consiglio dei ministri è arrivato anche il disco verde al decreto legge che istituisce il fondo complementare di 30,6 miliardi che accompagnerà il Recovery e finalizzato agli investimenti che, per motivazione di tempi o per natura, non possono rientrare nel Pnrr. In giornata, a Palazzo Chigi, il Cdm sul Recovery Plan era stato sospeso per consentire un passaggio con Regioni, Anci e Upi.

D'INCA' - "Il Consiglio dei ministri ha appena approvato la versione definitiva del Pnrr che adesso sarà presentato in Europa. È una giornata di grande soddisfazione per il nostro Paese, dobbiamo essere orgogliosi del lavoro svolto. Ci aspetta una grande sfida che vinceremo insieme" scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà.



DI MAIO - "Siamo tra i primi Paesi ad inviarlo a Bruxelles e tra i primi, dunque, che riceveranno i fondi del Recovery" scrive poi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un post su Facebook, sottolineando come questo sia stato possibile "perché ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi a lavorare seriamente, con continuità, programmando gli investimenti da fare, con una chiara visione di sviluppo".

"In gioco ci sono oltre 220 miliardi di euro che saranno utilizzati per investire nelle competenze, per creare occupazione e per avviare grandi progetti all’insegna della transizione ecologica e della digitalizzazione - afferma Di Maio -. Altra cosa importante: circa 100 miliardi di euro andranno al Sud (88 mld del Pnrr più 10 mld del fondo investimenti complementare al Pnrr), per permettere a tutti gli italiani di avere le stesse opportunità".

"Va colmato il gap tra Nord e Sud, bisogna potenziare le infrastrutture del Paese - esorta il ministro - è essenziale creare i posti di lavoro per i giovani, investire nella digitalizzazione, superare le lungaggini della burocrazia, sostenere commercianti, autonomi, partite Iva e ristoratori. Tutto questo lo potremo fare grazie ai fondi del Recovery e a quelli che arriveranno con i prossimi provvedimenti economici già in programma. Adesso inizia la vera sfida, sfruttiamo questi soldi per rendere competitivo il nostro Paese e creare nuove opportunità".