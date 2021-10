Recovery: una guida per cogliere opportunità e utilizzare al meglio finanza sostenibile

Il 6 e 7 ottobre si terrà a Roma il Convegno del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In tale occasione sarà distribuito in omaggio il testo edito da Seac “Esg e Recovery Plan: percorsi e strumenti per la sostenibilità di lungo termine delle Pmi”. Si tratta di una puntuale e accurata analisi su come il Recovery Plan e i criteri Esg - se utilizzati al meglio - possano stimolare ed accelerare i processi di cambiamento di Pubbliche Amministrazioni, enti, professionisti ed imprese.

Autori del calibro di Franco Bernabè, Cristina Finocchi Mahne, Ivano Maccani, Nicola Alberto De Carlo, Mario Bertolissi, Andrea Giovanardi ed Angelo Jannone analizzano il modo in cui le scelte “green” rappresentino già ora (e sempre più in futuro) un fattore strategico e ineludibile, da tenere in considerazione nelle decisioni non solo dei governi, ma anche di professionisti e aziende, dalle più grandi alle più piccole.

Il testo fornisce gli strumenti e le indicazioni utili per utilizzare al meglio gli ingenti fondi pubblici messi a disposizione, sbloccare gli assetti amministrativi/normativi e soprattutto riuscire a promuovere una nuova stagione di iniziative: dalla trasformazione dei processi alla transizione digitale, passando per innovazione sostenibile, smart working, conciliazione vita-lavoro, energie rinnovabili, ecc.

“ESG e Recovery Fund” fa parte della collana editoriale di Seac dedicata alla Compliance Aziendale, per guidare le aziende e i professionisti che le assistono ad adeguarsi alla normativa di settore, fornendo loro le chiavi di sviluppo del business.

Per la linea collana editoriale sono usciti nel 2021 il “Codice Smart Working”, ed il testo “Reati tributari”. La linea Seac compliance prevede inoltre la rivista mensile “Compliance”, curata dal Comitato Tecnico Scientifico Seac Compliance e una specifica linea di corsi di formazione, che consente alle aziende e ai loro consulenti di essere sempre aggiornati.