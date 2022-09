Recupero device respiratori, Innocenti (Chiesi) : “La sostenibilità nel nostro Dna”

"La sostenibilità fa parte del nostro dna del gruppo Chiesi. È un valore condiviso che vede il nostro impegno importante per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035". I contenitori ad hoc, dove verranno depositati i dispositivi esauriti, saranno smaltiti in termovalorizzatori a 1100 gradi", ha sottolineato Raffaello Innocenti, Amministratore Delegato di Chiesi Italia, alla presentazione del progetto 'Recupera e Respira' di Chiesi, il primo progetto nell’Unione Europea dedicato al recupero e al corretto smaltimento degli inalatori esauriti utilizzati per la cura delle patologie respiratorie.