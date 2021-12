Reddito cittadinanza, Bonomi: "Fallimento totale"

"Il Reddito di cittadinanza è un fallimento totale, l’abbiamo sempre denunciato e i fatti purtroppo ci hanno dato ragione. Mettere un ulteriore miliardo su uno strumento che non sta funzionando è sbagliato". Lo ha detto a Carini, nel Palermitano, il leader di Confindustria, Carlo Bonomi. "E’ uno strumento che costa quasi nove miliardi l’anno - ha aggiunto -. Credo che quelle risorse potrebbero essere utilizzate nel contrasto alla povertà in una maniera più efficiente, che tenga insieme anche altri strumenti come l’assegno unico e la revisione dei redditi".

Per Bonomi, "mettere ulteriori quattro miliardi di euro sui centri pubblici per l’impiego che sono stati sempre un fallimento è un ulteriore errore, non è questa la strada. Credo che bisognerebbe mettersi al tavolo e ragionare in maniera seria del mondo del lavoro".