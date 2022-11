Reddito cittadinanza, Conte: "Pronti a dare battaglia nelle piazze"

L'ex premier: "Disposti a tutto per difenderlo. Chi vuole smantellarlo è in preda a furia ideologica"

"Noi, e lo dico con la massima fermezza, siamo disposti a tutto per difendere il reddito di cittadinanza, un sistema di protezione sociale che doveva essere introdotto da decenni. Siamo disposti a dare battaglia in tutte le sedi, istituzionali e nelle piazze, se il governo andrà avanti con questo indegno proposito di smantellare il reddito di cittadinanza". Lo promette il leader M5S Giuseppe Conte, parlando all'evento "Cantiere delle idee. Costruire una società più giusta" a Palazzo Giustiniani.

"Un governo che ha come obiettivo quello di smantellare il reddito di cittadinanza - attacca Conte - è un governo che ha completamente perso il contatto con la realtà delle difficoltà economiche e sociali che attraversano il Paese. E' un governo in preda a una furia ideologica. Non è conservatore, è reazionario".

"I fatti ci dicono - ricorda poi il leader M5S - che forse la prospettiva più rivoluzionaria è stata realizzata nel Conte I. Con la Lega per la prima volta abbiamo introdotto una legge anticorruzione. Ancora, abbiamo realizzato il reddito di cittadinanza, che è la misura più di sinistra che sia stata varata negli ultimi 30 anni".