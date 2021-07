Reddito cittadinanza, la 5S Alemanno: "Renzi cinico"

"Il Reddito di cittadinanza è una misura che esiste in tutti i Paesi europei. Che Renzi lo trovi diseducativo dice molto della sua connessione col Paese reale e con le esigenze degli italiani che, di certo, dalla povertà non traggono né benefici né educazione". Così la deputata Maria Soave Alemanno, componente del direttivo del Movimento 5 Stelle alla Camera.

"Non sarà una misura perfetta -aggiunge- ma il reddito di cittadinanza ha salvato molte famiglie in quest’ultimo anno. Il cinismo di certi leader politici è irrispettoso nei confronti di quanti, giovani o meno, oggi si trovano ad aver bisogno di un sussidio per poter vivere dignitosamente".