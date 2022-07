“Chi ha annunciato un referendum contro il Reddito di cittadinanza non sa neanche che cosa vuol dire arrivare alla fine del mese perché non ha le risorse o perché non ha trovato lavoro. Mica tutti possono andare a fare lezioni in giro per il mondo per farsi pagare perché ha fatto il presidente del consiglio dei ministri". Lo dice Maurizio Landini alla presentazione a Catania del 'progetto per la Sicilia' della Cgil regionale.