Reddito cittadinanza, Meloni: "Lavoro congruo? Non esiste quello dei sogni"

"Quando si parla del tema della congruità" in tema di reddito di cittadinanza, "bisogna capirsi, perché se il tema è 'non voglio accettare un lavoro sottopagato', sono d'accordo. Ma se il tema è 'non considero la mansione all'altezza delle mie aspettative', questo è diverso. Tutti vogliamo trovare il lavoro dei nostri sogni, ma non è capitato a tutti. Se non accetto un lavoro dignitoso e voglio restare a casa sono libero di farlo, ma non essendo pagato da chi lavora''. Così la premier Giorgia Meloni alla conferenza stampa di fine anno.

''Bisogna creare una filiera di rapporto tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro. In parte non si trova il lavoro, ma in parte capita di non trovare i lavoratori...Questa è la sfida da affrontare. E' un fatto culturale mettersi in gioco per avere le proprie soddisfazioni'', ha poi aggiunto.