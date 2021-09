Reddito cittadinanza, presidente Inps: "Funziona come salario di riserva"

"Il reddito di cittadinanza in molti contesti ha funzionato come 'salario di riserva', fissando una soglia al di sotto della quale i cittadini non sono disposi a lavorare. E sono contento che si sia riaperto il dibattito sul salario minimo anche per dare speranza a 4 milioni di lavoratori che sono sulla soglia di 9 euro lordi all'ora". Lo sottolinea il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in un intervento a Futura 2021, osservando come il salario minimo "non è correlato a una maggiore disoccupazione, spesso l'impatto è neutro o addirittura positivo". "Dovunque è stato introdotto, persino in Cina, ha prodotto incremento di benessere dei lavoratori, con migliori indicatori di qualità della vita", aggiunge.

Ma Tridico evidenzia anche i benefici in termini di produttività: "Dove è stato introdotto il salario minimo ci si è spostati su produzioni più elevate: un livello minimo adeguato spinge a investimenti 'capital intensive', che sfruttino il capitale di innovazione piuttosto che di lavoro a basso costo".

Per il presidente dell'Inps sarebbe quindi da attendersi "una allocazione di risorse più efficiente su produzioni più produttive". "Penso che le nostre imprese che si ispireranno a incrementi di innovazione non avranno problemi" dall'introduzione di una simile misura, ha concluso.