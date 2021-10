Reddito cittadinanza, Salvini: "Tutto da rivedere"

Il reddito di cittadinanza "è un tema su cui lavoreremo in Parlamento dal mese prossimo". Matteo Salvini, leader della Lega, si esprime così a margine di un evento elettorale a Torino dopo le scintille in Consiglio dei ministri sul rifinanziamento del reddito.

"Una cosa su cui dovremmo intervenire l'anno prossimo è il tema reddito di cittadinanza. Garantirlo a chi non può lavorare è sacrosanto: disabili, invalidi, persone in difficoltà. Il problema è che gli abusi e i furti ormai sono quotidiani per cui regalare miliardi di euro a chi magari arriva dall’estero, fa un salto in Italia e torna a casa mantenuto a spese degli italiani non è possibile", dice Salvini.

"Prima del Covid si parlava di avere tre offerte di lavoro congrue da poter accettare, se ti offrono un posto di lavoro e rinunci per quello che mi riguarda hai perso -aggiunge- per cui è tutto da rivedere anche perché sono 8 mld di spesa e con otto miliardi alle imprese immaginate quante assunzioni verrebbero permesse. E’ un tema su cui lavoreremo in Parlamento dal mese prossimo".

"Il nostro impegno, l’ho chiesto al presidente Draghi, è estendere la flat tax per partire Iva e autonomi fino al tetto di 100 mila euro e non tornare alla legge Fornero. Sono i due temi su cui ci impegneremo nelle prossime settimane". Così Matteo Salvini, a margine di un incontro elettorale a Torino.