Reddito cittadinanza, Salvini: "Va rivisto, crea lavoro nero"

"Domandate a chi gestisce bar, pizzerie e aziende agricole che problema ha per trovare manodopera"

"Il Reddito di cittadinanza va rivisto completamente, crea lavoro nero, non crea crescita e sviluppo". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Radio Capital, spiegando di non ritenere giusto dare il bonus da 200 euro a chi ha già il reddito. "Domandate a chi gestisce bar, pizzerie e aziende agricole che problema ha per trovare manodopera", conclude. "Io - dice - ho chiesto ieri a Draghi - di reintrodurre i voucher".

"Abbiamo scongiurato i rischi del sistema duale e non ci sarà alcun aumento di tasse". In un in colloquio con il Corriere della Sera, il leader della Lega rivendica oggi il risultato raggiunto sul tema della delega fiscale, dopo l'intesa di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi.

"La giornata di oggi dà ragione - dice ancora - a chi ha scelto di impegnarsi direttamente nel governo. Se fossimo rimasti all'opposizione e avessimo fatto i banchetti per dire no alle riforme, oggi ci troveremmo una delega fiscale con patrimoniale. Così non è stato e io lo dico: ne sono felice".