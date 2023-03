Avrebbero falsamente attestato di risiedere in Italia da almeno 10 anni percependo oltre 263mila euro

Avrebbero beneficiato illecitamente del reddito di cittadinanza. Per questo la Guardia di Finanza ha denunciato 164 persone, per la maggior parte extracomunitari. Secondo le indagini, avrebbero falsamente attestato di risiedere in Italia da almeno 10 anni percependo oltre 263mila euro.