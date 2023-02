Reddito cittadinanza, Tridico: "Con controlli, 11 miliardi non pagati"

I controlli ex ante sul reddito di cittadinanza "non solo si possono fare ma si sono sempre fatti. In questi anni abbiamo fatto controlli che hanno dato vita a circa 11 miliardi di euro di prestazioni non pagate perchè abbiamo verificato che coloro che facevano domanda non avevano diritto. Abbiamo un tasso di rigetto delle domande all'anno di circa 32%: su un milione di domande noi ne rigettiamo 300mila e in questi 4 anni noi abbiamo rigettato, e tra revoche e decadenze, complessivamente 3 milioni di domande". Così, conversando con Adnkronos/Labitalia, il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a margine della presentazione a Roma del documento generale di indirizzo della VII consiliatura del Civ Inps.

"Come ho avuto modo di dire al tavolo sulle pensioni, il nostro sentiero è stretto ma dettato dalla nostra demografia. L'intenzione del governo e del ministro è di dare maggiore spazio possibile alle esigenze di flessibilità su possibili anticipazioni. I tavoli avviati dalla ministra stanno prendendo forma, sono sicuro che si arriverà a un equilibrio giusto nel dare sfogo alla flessibilità in uscita sia per consentire alla finanza pubblica di stare sul sentiero della sostenibilità", ha aggiunto sul tema pensioni.