Reddito di cittadinanza, La Russa: "Lo aboliamo e facciamo 2 leggi"

"Nuovi provvedimenti più convenienti per i più deboli e per chi ha davvero bisogno"

"Noi vogliamo abolire il reddito di cittadinanza, ma nel momento in cui lo aboliamo facciamo un’altra legge. Anzi, due leggi". Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d'Italia, a Cartabianca esprime la linea del partito guidato da Giorgia Meloni in relazione al reddito di cittadinanza. Tra le due leggi prospettati da La Russa, una punterebbe a "garantire al 50% degli attuali percettori qualcosa di più rispetto a quello che prendono ora". Si parla di "famiglie numerose, disabili, pensionati. L'altro 50% per metà è costituito da gente che non aveva alcun diritto, che ha truffato lo stato. C’è una marea di gente… Ad un altro 25% che ha diritto, noi speriamo di dare un lavoro. Noi immaginiamo di abolire questa legge e di ricostruire in forma diversa il rapporto con chi ha bisogno. Siamo convinti che offrendo ai datori di lavoro la possibilità di assumere e avere meno tasse si possano avere molte assunzioni".