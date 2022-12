Reddito di cittadinanza, Landini: "Tra 8 mesi stop per 660mila"

"Oggi il governo ha detto che tra otto mesi non ci sarà più il reddito per 660.000 persone senza dire che cosa succederà tra otto mesi. Siamo di fronte a questo". Occorre ''costruire un percorso" di politiche attive per formare coloro che sono fuori dal mercato del lavoro. Invece il Governo ''è partito all'opposto, oggi ha detto che tra 8 mesi non c'è più il reddito e non si sa che cosa succede''. Lo afferma il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a 'Porta a Porta'. ''Alle spalle abbiamo il fatto che si dovevano fare le politiche attive per il lavoro e non sono state fatte", sottolinea.

"Il reddito di cittadini non è individuale è familiare, e stiamo parlando mediamente di 500 euro'', ricorda il sindacalista. Le persone che vengono definite occupabili ''sappiamo perché sono conosciute, generalmente sono persone che arrivano alla terza media, sono persone che sono anni che non lavorano, sono persone che in alcuni casi, per la situazione familiare che hanno, perché hanno in casa dei fragili, degli invalidi, o altre situazioni, non sarebbero nella condizione di lavorare".

"Io sono perché le persone abbiano il diritto di lavorare'', sottolinea Landini. ''Io non lo vorrei il reddito di cittadinanza, in linea teorica, auspico un Paese dove non c'è bisogno di dare il reddito perché non c'è nessuno povero e perché tutti lavorando possono mangiare. Ma siccome oggi questa situazione non c'è, e siccome in questo caso è sotto gli occhi di tutti che la povertà è aumentata''.