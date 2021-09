Reddito di cittadinanza, Meloni: "E' metadone di Stato"

La leader di Fii: "Non è misura di sviluppo". Orlando: "Non sa cosa sia la povertà"

ì"Non sono d'accordo con Giuseppe Conte che il reddito di cittadinanza sia una buona misura, non lo è: è metadone di Stato, non penso affatto sia una misura di sviluppo". Così Giorgia Meloni, intervenendo al Festival Ambrosetti a Cernobbio. "Non è mantenendo le persone nella situazione di difficoltà che si migliora la loro condizione ma è creando attorno a loro le condizioni per uscirne", ha aggiunto.

"Chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cosa è la povertà", replica Il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Il reddito di cittadinanza metadone di Stato? "Ovviamente immagino che la Meloni non volesse offendere, non sono così semplicistico e strumentale, ma è un'espressione volgare, forte, mentre bisogna lavorare per l'inclusione". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del Fatto quotidiano e difendendo a spada tratta il reddito di cittadinanza.