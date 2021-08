Reddito di cittadinanza, Renzi: "Ci prepariamo a raccogliere firme"

"L’unico modo per bloccare lo spreco di soldi è un referendum". Matteo Renzi ha dichiarato guerra al Reddito di cittadinanza e nella sua e news conferma che Iv si metterà a raccogliere le firme per presentare un quesito. "All’inizio non mi ha filato nessuno, come spesso accade con le nostre proposte. Poi quando hanno iniziato a capire che facevamo sul serio si sono spaventati ed è cominciato un diluvio di dichiarazioni. Le più simpatiche sono quelle di quei leader M5s che fino a un mese fa dicevano: "Il Rdc non si tocca". E ora dicono: "Il Rdc si può migliorare".

"Insomma: hanno già mollato. Io non so se si può migliorare. La verità è che noi dobbiamo prendere 500.000 firme, casa per casa, tavolino per tavolino. E le prenderemo con una straordinaria mobilitazione di Italia Viva, comune per comune. Sono certo che appena vedranno mezzo milione di persone pronte a chiedere il referendum sul Rdc, gli altri partiti abbandoneranno i toni polemici e il sarcasmo di queste ore", ha aggiunto.

"Stiamo stilando il calendario preciso della raccolta firme: intanto, per chi vuole tenersi pronto, qui la petizione per il referendum contro il Reddito. Quelli che dicevano no ai grandi eventi, come le Olimpiadi e ancora prima l’Expo, sono gli stessi che dicono di no al Ponte sullo Stretto. Cambieranno idea. O cambieranno ritornello. Perché il Ponte si farà finalmente. Sì al Ponte, no al reddito di cittadinanza: così riparte il Sud", conclude Renzi.