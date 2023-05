Redrive: il nuovo brand Koelliker che rivoluziona il mondo dell’usato

Il Gruppo Koelliker lancia Redrive, il market place fisico e digitale per la gestione integrata a 360° dell’usato.

Potrà essere utilizzato sia dai concessionari che dai clienti privati per vendere e comprare facilmente l’usato.

“La nostra evoluzione, e rivoluzione, non si ferma. Continuiamo ad investire e a stringere partnership strategiche per ampliare il nostro portfolio di servizi, soluzioni e prodotti. Crescere e studiare nuovi business è nel nostro dna da sempre” ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker. “Con Redrive, progetto nel quale abbiamo creduto tantissimo, forniremo ai dealer la possibilità di accrescere il loro business, ai clienti privati di vendere e acquistare vetture usate garantite e fornite di Digital Passport, e al contempo questo nuovo brand ci dà l’ennesima occasione di confermarci come hub di soluzioni sostenibili e a disposizione del cliente e dei venditori”.

Un’altra grande novità di Koelliker Redrive è il “Digital Passport” che conterrà le principali informazioni relative alla vettura, e la certificherà tramite l’impiego di tecnologia Portable Blockchain.

Redrive permette ai dealer di inserire nel marketplace il loro usato, e al cliente privato di vendere la propria vettura direttamente sul sito.