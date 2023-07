Reduce dal Britan's Got Talent l'orchestra italiana di giocattoli spopola sul web

Non è il frutto di un cartone animato della Pixar, non è un esperimento rumorista del ’900: è la Playtoy Orchestra, la prima band al mondo che, suonando strumenti-giocattolo, abbatte i tabù della musica classica avvicinando il pubblico dei più piccoli e continuando a stupire i più grandi. Nata nel 2002, grazie anche alla collaborazione con Bontempi – iconica azienda italiana leader del mercato di strumenti giocattolo – la PTO (Playtoy Orchestra) è reduce dalla partecipazione alle audizioni dell’ultima edizione Britan’s Got Talent dove si sono esibiti davanti alla giuria composta dal celebre produttore e ideatore del format Simon Philip Cowell, dal coreografo Bruno Tonioli, da Amanda Holden e dalla cantante Alesha Dixon.

Seppure l’organico non sia riuscito ad ottenere il sì di tutta la giuria, il successo della loro performance è stato notevole tanto da infiammare la platea e da diventare virale su YouTube e Social arrivando a oltre 800 mila views grazie all’esecuzione di una versione del tutto originale di Bohemian Rhapsody. “Siamo stati fortemente corteggiati dalla produzione di Britain's Got Talent per prendere parte all’ultima edizione, la performance con i giocattoli è stata infatti trasmettere direttamente in TV, senza passare dalla fase severa delle selezioni” le parole di Fabrizio Cusani (direttore della Playtoy Orchestra). “Si tratta di uno dei rari casi in cui una band italiana fa breccia nel mainstream anglosassone, in una trasmissione seguita da oltre 50 milioni di telespettatori in tutto il mondo. In questa occasione, la Playtoy Orchestra è stata riconosciuta definitivamente e internazionalmente, come la band che per prima ha proposto musica, per adulti e bambini, suonando esclusivamente giocattoli che emettono suoni”.

Tra i prossimi impegni nati dopo l’esperienza Britannica ci sono Romania Got Talent, Espana Got Talent poi ancora inviti negli Emirati Arabi e Cina.

La prima performance dal vivo della Playtoy Orchestra ha avuto luogo nel 2003 durante il programma "Ultrasuoni Cocktail" condotto da Francesco Adinolfi su Rai Radio2. Successivamente è arrivato l’invito dal "Ruggito del Coniglio", dove Giancarlo Magalli, tra il pubblico a seguire il live, ha affermato "ascoltare la vostra musica per radio è come assistere a una spogliarellista in filodiffusione…si perde il meglio". Seguono gli inviti ai "Raccomandati" di Carlo Conti nel 2004, a "Piazza Grande" e "I Fatti Vostri" nel 2010. Più di recente, nel 2018 anche l'invito di Amadeus a "I soliti Ignoti".

La band è composta da Fabrizio Cusani (Direzione e giocattoli), Gianpasquale Cusano (percussioni giocattolo) Giorgio Stefanelli (pianola Bontempi), Rocco Calò (fusarmonichetta di plastica), Giuseppe Caruso (Batteria di 30 cm), Gioele Cerulo (chitarrista/basso), Massimiliano Maresta (giocattoli). La varietà d’organico permette alla PTO di scivolare dagli arrangiamenti originali e creativi di Beethoven, Brahms, Mozart e Johann Strauss all’easy jazz, dalle indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone alla Tarantella di Rossini, dalla Soul-Bossa-Nova di Quincy Jones a Czardas di Vittorio Monti.

Partita da Benevento, la PTO si è esibita in tutto il mondo: Colombia, Corea del Sud, Tunisia, Albania, Germania, Francia, Svizzera, Portogallo, Bulgaria, Lussemburgo, Cina e Polonia. Inoltre, la band ha condiviso il palco anche con il “Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna”, il coro italiano di voci bianche di fama internazionale, protagonista indiscusso del più importante festival di musica per bambini d'Italia, lo “Zecchino d'Oro”. Negli anni è stata ospite di prestigiose istituzioni quali il Teatro Regio di Torino, il Festival Pergolesi Spontini, Ferrara Musica, Serate Musicali di Milano.