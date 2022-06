Referendum 12 giugno, Berlusconi: "Io voterò 5 sì"

"Vi chiedo di andare a votare per i referendum" di domenica 12 giugno. Così Silvio Berlusconi, in un passaggio del suo video-messaggio elettorale in vista del voto referendario di domenica prossima. "Io naturalmente voterò cinque sì, e vi invito a fare la stessa cosa" aggiunge, sottolineando come riguardino "una questione fondamentale per tutti noi, quella della giustizia". "Avere una giustizia davvero giusta, efficiente, rapida, severa con chi ha commesso dei reati ma attenta a non incolpare chi non ne ha commessi è una condizione essenziale per vivere in un Paese civile e democratico". Così Silvio Berlusconi, in un passaggio del suo video-messaggio elettorale in vista del voto referendario di domenica prossima. "Io dico che solo uno Stato che tutela gli innocenti e persegue esclusivamente i veri colpevoli è uno Stato giusto e democratico", aggiunge il leader azzurro.

Quello dei referendum "non è un voto contro la magistratura, so bene che la buona parte dei magistrati sono persone corrette, che meritano riconoscenza per il lavoro che fanno - sottolinea -. Ma occorre davvero una riforma per poter finalmente contare su una giustizia giusta, imparziale, che garantisca i diritti e le libertà di tutti noi". "Senza di questo, non saremo mai una vera democrazia, un Paese veramente giusto e libero", rimarca Berlusconi.

AMMINISTRATIVE - "Voi dovrete scegliere se vivere in città sicure, pulite, efficienti, ben organizzate, con grande attenzione alla qualità della vita, al verde, ai bisogni dei più deboli, con le tasse comunali e la burocrazia ridotte al minimo, perché tutto questo significherà vivere molto meglio". "Per realizzare queste promesse - spiega il leader di Fi - abbiamo bisogno di voi e del vostro supporto ai candidati sindaci di Forza Italia e del centro destra. La nostra coalizione ha espresso in passato ottimi sindaci - che vi chiediamo di confermare - e invece in altre città amministrate, male, dalla sinistra, i nostri candidati sono l'unica speranza di cambiamento", ha sottolineato Berlusconi.

"La sinistra dei no, delle tasse, delle regole asfissianti, del degrado delle periferie è sempre la stessa: che si chiami Pd o Cinquestelle, nell'amministrazione delle città ha fallito ovunque" aggiunge. "Solo noi di Forza Italia e del centro-destra possiamo garantire alle vostre città una amministrazione esperta, capace e responsabile perché solo noi siamo i continuatori e i testimoni in Italia della tradizione liberale, cristiana, garantista e dei valori e dei principi della civiltà occidentale".