Referendum giustizia 2022, dati: affluenza quesiti e exit poll

In attesa dei risultati ufficiali dei 5 referendum sulla giustizia, ecco gli exit poll alla chiusura dei seggi, mentre l'affluenza parziale si attesta al 16%.

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai al Referendum numero 1 sull'abolizione della legge Severino il sì è tra il 52-56 e il no è tra il 44-48%, con una copertura del campione dell'80%.

Al Referendum numero 2 sulla limitazione della custodia cautelare il sì è tra il 54-58% e il no è tra il 42-46%, con una copertura del campione dell'80%.

Al Referendum numero 3 sulla separazione delle carriere dei magistrati il sì è tra il 67-71% e il no è al 29-33%, con una copertura del campione pari all'80%.

Al Referendum numero 4 sul voto dei membri laici dei Consigli giudiziari nella valutazione dei magistrati il sì è tra il 67-71% e il no è tra il 29-33%, con una copertura del campione dell'80%.

Al Referendum numero 5 sull'abolizione della raccolta firme per l'elezione dei togati al Csm, il sì è tra il 66-70% e il no è tra il 30-34%, con una copertura del campione dell'80%.