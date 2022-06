Seggi aperti per le elezioni in circa 1.000 comuni e per i 5 quesiti referendari

Referendum giustizia ed elezioni amministrative, seggi aperti oggi per i 5 quesiti referendari e per votare il rinnovo delle amministrazioni in circa 1.000 comuni italiani. Le votazioni proseguiranno fino alle 23. Per i risultati delle elezioni comunali bisognerà aspettare lo spoglio a partire da domani, mentre per il referendum lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.