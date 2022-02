Referendum giustizia, Fdi ne sosterrà 2 su 4

Fratelli d'Italia è pronta a sostenere solo due dei quattro referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito Radicale e ammessi oggi dalla Consulta: quello sulla separazione delle funzioni e quello sull'elezione del Csm. ''Si tratta di due battaglie cardine di tutto il centrodestra e in particolare di Fratelli d'Italia'', dice il deputato Andrea Delmastro, responsabile giustizia del partito che spiega: ''Sosterremo il referendum sulla separazione delle funzioni per arrivare al vero equo processo richiamato dalla Costituzione e quello sull'elezione del Csm per iniziare ad affrontare gli scandali correntizi rilevati negli ultimi giorni, anche dal caso Palamara''.

Forza Italia invece "sosterrà tutti e quatto i referendum sulla giustizia ammessi oggi dalla Corte Costituzionale sui quali abbiamo dato a suo tempo il nostro contributo, attraverso la raccolta delle firme'' dice all'Adnkronos il deputato e capogruppo di Fi in commissione Giustizia di Montecitorio, Pierantonio Zanettin. L'ok della Consulta ''è un forte stimolo per il Parlamento. Cercheremo in questo periodo di trovare in Aula una sintesi in chiave garantista''.