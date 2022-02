Referendum giustizia, Salvini: "Bellissima giornata. Fdi? Non è tempo di polemiche"

"Siamo qui a festeggiare quello che in 30 anni il centrodestra non è riuscito a fare"

''Dai avvocato, esultiamo un po'?''. Un Matteo Salvini sorridente si presenta alla stampa in piazza del Quirinale con oltre 40 minuti di ritardo rispetto all'orario indicato dal suo staff (18.30) per commentare i 5 referendum sulla giustizia ammessi dalla Consulta. Il numero uno di via Bellerio scherza con il suo avvocato e collega al Senato, Giulia Bongiorno. Poi chiede alle telecamere di non assembrarsi e parte: ''Oggi è una giornata bellissima non tanto per la Lega ma per la democrazia, l'Italia e gli italiani, perché dopo 30 anni saranno gli italiani in primavera a poter scegliere e votare dei referendum che faranno la prima grande unica riforma della giustizia. I partiti con oggi hanno esaurito il loro compito, ora la parola al popolo...".

In piazza c'è anche Marco Cappato, deluso dalle decisioni della Corte Costituzionale. ''Avrei votato 'no' a entrambi i quesiti, ma sarei andato a votare'', dice il 'Capitano' rivolto al tesoriere dell'Associazione Coscioni, a proposito dei referendum sulla cannabis e l'eutanasia. ''In qualche modo ci arriveremo'', la replica di Cappato.

"Mi dispiace che siano stati negati altri referendum, perché il referendum per me è sempre una prova di democrazia, però... Diciamo che noi quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto bene. Siamo qui a festeggiare quello che in 30 anni il centrodestra non è riuscito a fare'' dice Salvini.

''Con cinque referendum ammessi su sei, che sono in mano ai cittadini è una vittoria clamorosa - sottolinea - Oggi è una bellissima giornata per la democrazia e l'Italia. Dopo 30 anni da Tangentopoli ora gli italiani possono di nuovo fare una rivoluzione pacifica... ".

Il centrodestra è unito sui referendum? ''Questa è una giornata così bella che non ho tempo per le polemiche'', taglia corto il leader della Lega incalzato dai giornalisti. Fdi non vi aiuterà a sostenere i quesiti? ''Io parlo con gli italiani, questa sarà una scelta per gli italiani, parlo a 60 milioni di italiani, lei compresa...'', ribatte Salvini che aggiunge: ''Se lei crede in una giustizia diversa, giusta, dove chi sbaglia paga, verrà a votare i referendum''.

"Mi aspetto i no dei 5 stelle, dell'ultra sinistra... Poi, su questo, sicuramente un centrodestra nuovo, moderno, coerente, efficiente, liberale e garantista che mette in galera i colpevoli ma non persegue gli innocenti, può nascere... '' aggiunge il leader della Lega.