Referendum, Meloni: "Bocciatura quesito cannabis è vittoria"

"La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sulla droga legale è una vittoria". E' quanto dichiara Giorgia Meloni, leader di Fdi. "Quella contro le droghe e le dipendenze è una battaglia in difesa della vita che non ha colore politico - sottolinea - Un grazie alle associazioni e a tutte le realtà che si sono mobilitate in questi mesi insieme a Fratelli d’Italia contro questo quesito e un pensiero alle tante vittime della droga e alle loro famiglie, che hanno vissuto o stanno vivendo sulla loro pelle una delle piaghe sociali più tragiche del nostro tempo e chiedono che lo Stato e le Istituzioni siano al loro fianco. Continueremo a batterci in ogni sede per una vita libera dalle droghe e dalle dipendenze".