Referendum, Salvini: "Superiamo congiura silenzio Pd-M5S"

"Proviamo a superare il bavaglio, l'indegna congiura del silenzio che la sinistra, Pd-Cinquestelle, e i loro agenti nelle redazioni televisive, radiofoniche e giornalistiche portano avanti. Per loro i referendum non esistono, vogliono continuare a usare i tribunali per vincere le elezioni con le sentenze dei giudici". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un filo diretto sui social.

Intanto il leghista Roberto Calderoli ha annunciato che inizierà da stasera uno sciopero della fame proprio per protestare contro il "muro di silenzio" attorno ai referendum del 12 giugno. "Per rompere questo muro di silenzio, abbiamo deciso di mettere in atto un'iniziativa forte ma non violenta, uno sciopero della fame che partirà da questa notte a mezzanotte", ha spiegato in una conferenza stampa nella sede dei Radicali. "O crolla il muro del silenzio - ha scandito - o andrò avanti fino al giorno 12 o finché resterò in piedi. Credo che dobbiamo dare un messaggio forte".