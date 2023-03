Refrigue celebra 50 anni e riparte da autunno/inverno 2023

Refrigue Para o Frio Lda, storica fabbrica portoghese produttrice di giacche per celle frigorifere, in questo 2023 celebra ben mezzo secolo di attività e lo fa all’insegna di un rinnovamento totale, tanto nell’offerta di prodotti quanto nella comunicazione. Il rilancio del brand rappresentato dall’iconico orso polare è stato avviato già a partire dalla collezione Fall/Winter 22/23, in sodalizio con la Marbel SPA, azienda di abbigliamento pugliese, ma vedrà uno slancio ancora più forte nell’Autunno/Inverno 23/24.

La proposta per la prossima stagione fredda oltre ad essere attuale e accattivante, appare anche maggiormente votata alla sostenibilità e all’inclusività, temi che l’azienda ritiene sempre più fondamentali far propri nell’ottica di un’innovazione generale del marchio e di una comunicazione più empatica nei confronti delle generazioni più giovani. Non è un caso che Refrigue, accanto a materiali animal-friendly come ecofur ed ecopelle già introdotti nelle stagioni precedenti, presenti come novità assoluta la tecnologia green 'Wool Padding': si tratta di imbottiture alternative in lana ottenute da processi di upcycling, più sostenibili per l’ambiente ma anche più calde e traspiranti per chi avrà il piacere di indossarle.

Non meno importante, poi, il lancio del capo più atteso della stagione, l’Iconic Parka, disegnato per essere genderless e vestire in modo inclusivo e universale, per permettere a chiunque di sentirsi padrone del proprio stile e non più schiavo di etichette predefinite. Entrando nel dettaglio, la nuova collezione Fall/Winter 23/24 si declina secondo due concept differenti. Il primo è City/Urban, disegnato su misura dei ritmi frenetici e convulsi della grande città: linee e volumi strizzano l’occhio alle ultime tendenze metropolitane, mentre materiali versatili come il Soft Shell e il Matte Stretch rendono parka e giacche dei passepartout pratici e irrinunciabili, da avere sempre con sé nei viaggi da pendolare verso ufficio, scuola e università, così come nei momenti di svago del weekend.

Il secondo concept è Work che, come evoca il nome stesso, si ispira direttamente al lavoro all'interno delle celle frigorifere, con capi pensati per affrontare le sfide del cambiamento climatico e che permettono di resistere anche alle condizioni meteo più avverse, come piogge e venti insistenti e improvvisi cali di temperatura. La proposta, come da tradizione consolidata, include capi reversibili per chi non può fare a meno di due soluzioni di stile in una e beneficiare di alcuni modelli componibili per combinare, all’occorrenza, l’idrorepellenza di un guscio esterno ad una maggiore o minore termoprotezione data dal capo interno.

I vari capispalla della collezione presentano imbottiture variabili nel peso, in modo da poter sempre scegliere quello più adatto al periodo climatico in cui ci si trova. Non manca una linea dedicata al bambino, che sfrutta le stesse tecnologie all’avanguardia della linea adulto per garantire impermeabilità, calore e design alla moda anche ai più piccoli. Nella prossima collezione Fall Winter, Refrigue ha dato vita a capi in grado di interpretare alla perfezione il connubio tra l’ampio bagaglio di esperienza del know-how e la spinta all’innovazione che oggi contraddistingue il brand sul mercato, nell’intenzione di offrire prodotti con performance, qualità e design che siano in grado di soddisfare e anche superare le aspettative del proprio pubblico.