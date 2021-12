Regali di Natale, la tendenza è il dono 'ricondizionato'

Prodotti a marchio originale che non possono essere venduti come nuovi ma del nuovo conservano caratteristiche estetiche e funzionali. Sceglierli fa bene all'ambiente (e al portafogli) e i Millenials li hanno già promossi, non solo a Natale.

Non chiamatelo regalo riciclato, la nuova tendenza, più etica e amica dell’ambiente, è quella di scegliere un dono ricondizionato, o rigenerato. Termini che fino a poco tempo fa non avremmo mai associato a uno smartphone o a un tablet ma che oggi si stanno facendo strada, complice una maggiore sensibilità ambientale e attenzione alla durata della vita dei prodotti tecnologici. Di cosa si tratta? Sono prodotti a marchio originale che possono essere stati restituiti da chi li ha acquistati o magari erano da esposizione, ma comunque non possono più essere venduti come nuovi. E i consumatori sono sempre più propensi ad acquistare questa tipologia di regali, tra i quali spiccano i tech device rigenerati.

Secondo un recente sondaggio di Wakefield Research riportato da Chain Store Age, il 62% degli intervistati sta valutando l’acquisto di dispositivi elettronici ricondizionati e l’84% è ben disposto a ricevere regali rigenerati durante le festività natalizie. Inoltre il 47% dei partecipanti al sondaggio ha già regalato un prodotto rigenerato (+15% rispetto al 2020). Il dato si dimostra in crescita anche per i Millennials, con il 64% degli intervistati che ha già effettuato un acquisto ricondizionato nel corso dell’anno corrente (+16% rispetto a un anno fa).

E ancora, due partecipanti su tre pensano che fare un regalo ricondizionato a Natale sia anche una forma di shopping sostenibile. Ma non è tutto, infatti, stando a quanto indicato da Cnet, autorevole portale specializzato in tecnologia, il 40% dei consumatori coinvolti in una survey dichiara di voler acquistare almeno un regalo di seconda mano in vista delle festività.

Il trend dei "refurbished Christmas gift" risulta, quindi, in grande ascesa, considerando anche il fatto che già un anno fa la tendenza risultava piuttosto diffusa: secondo Circular Online l’80% dei britannici, in occasione dello scorso Natale, era felice di acquistare “refurbished gift” e, la medesima percentuale di persone aveva preso in considerazione l’acquisto di un tech device ricondizionato per una persona cara.

Tra i regali ricondizionati più gettonati, gli smartphone rigenerati: Tech Advisor li mette in primo piano con un approfondimento ad hoc tra offerte e indicazioni di acquisto. I dispositivi risultano alla portata degli acquirenti dal punto di vista economico e, allo stesso tempo, sono disponibili in una serie di tipologie e versioni diverse tra loro. Sulla stessa lunghezza d’onda, emergono i consigli e i feedback dei professionisti di Senso, azienda italiana di riferimento nel settore degli iPhone ricondizionati, nonché uno dei primi investimenti di YouniteStars, società specializzata nella creazione ed acquisizione di business e-commerce ad alto potenziale di crescita.

“Stiamo assistendo a una crescita esponenziale della domanda di prodotti ricondizionati tra le fasce di consumatori più giovani, soprattutto questo Natale – afferma Gianmaria Monteleone, fondatore e amministratore delegato di Senso e di Younitestars – Ciò testimonia la crescente consapevolezza delle nuove generazioni verso l’ambiente. In quanto azienda che vanta decine di migliaia di clienti in tutta Europa, attraverso lo sviluppo di particolari processi di ricondizionamento e tecnologie proprietarie dirompenti, vogliamo portare la bandiera italiana nella competizione mondiale di settore".

"Ogni giorno realizziamo dispositivi con un impatto positivo nei confronti dell’ambiente - continua - A proposito di eccellenze italiane green: di recente abbiamo siglato una partnership con Treedom per piantare in modo certificato un nuovo albero al giorno e, per Natale, abbiamo permesso a tutti i clienti che effettuano un acquisto sul nostro sito, di donare gratuitamente un albero anche ai propri cari.”