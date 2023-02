Regeni, Meloni e Tajani chiamati a testimoniare da gup

Sit in per nuova udienza gup, presenti anche Pif e Mastandrea

Il premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani saranno sentiti dal gup di Roma nel processo nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Meloni e Tajani, all’udienza del prossimo 3 aprile, dovranno riferire sulla disponibilità a collaborare con l’Italia espressa nelle scorse settimane dal presidente egiziano Al Sisi. La richiesta è stata avanzata oggi in aula dal legale dei genitori di Regeni, Alessandra Ballerini.

Oggi, fuori da piazzale Clodio a Roma in occasione della nuova udienza del processo è stato organizzato un sit in. Presenti, oltre ai genitori di Regeni e a Beppe Giulietti, presidente della Fnsi, anche gli attori Valerio Mastandrea e Pif. "Ognuno vive come vuole propria popolarità, io credo che bisogna prendere posizione sempre" ha detto Pif. "Siamo stati accanto alla famiglia Regeni sin dal primo giorno e oggi siamo qui per farli sentire meno soli" ha aggiunto Mastandrea.